شكرا لقرائتكم خبر عن «أبل».. حيازة 45% من سوق الهواتف الذكية في الولايات المتحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في مقابلة في سبتمبر/أيلول الماضي، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أبل» تيم كوك، إنه يأمل في أن تتمكن الشركة من التخلص من تحقيقات مكافحة الاحتكار، وأنه يعتقد أن «أبل» ليس لديها حصة سوقية مهيمنة في الهواتف الذكية. في حين يقول التقرير إن الشركة تمتلك حوالي 45% من سوق الهواتف الذكية في الولايات المتحدة.

وقالت «أبل» في بيان: «لطالما قلنا إن التدقيق ضروري ومناسب، لكننا نختلف بشدة مع الاستنتاجات التي تم التوصل إليها فيما يتعلق بنا. شركتنا لا تتمتع بحصة سوقية مهيمنة في أي فئة نمارس فيها أعمالنا».

متجر التطبيقات

يحدد التقرير سوقاً مختلفة تماماً، ولكن ذات صلة، فبدلاً من النظر إلى الهواتف الذكية بشكل عام، ركز التقرير على توزيع تطبيقات البرامج على أجهزة «آي أو إس» من أبل.

سلط مؤلفو التقرير الضوء على سيطرة «أبل» على متجر التطبيقات الخاص بها، وهي الطريقة الوحيدة للمستهلكين لتثبيت التطبيقات أو البرامج على هواتف آيفون، إلى جانب ميلها للاستحواذ على شركات تكنولوجيا أصغر لصالح منتجاتها. فخلص المؤلفون إلى أن «أبل» تتمتع بسلطة احتكارية على توزيع تطبيقات البرامج على أجهزة iOS. وذكروا نقاطاً محددة:

تكاليف تحويل عالية

يقول التقرير إن الأشخاص لا يتحولون في كثير من الأحيان وبسهولة من هواتف «آيفون» إلى «أندرويد»، فلا داعي للقلق بالنسبة لأبل من تخلي المطورين أو المستهلكين عن أجهزة «آيفون» الخاصة بهم.

القوة السوقية لشركة «أبل»، وبحسب التقرير، تدوم طويلاً نظراً لارتفاع تكاليف التبديل بين النظامين، إضافة إلى انغلاق النظام البيئي، والولاء للعلامة التجارية. وبالتالي من غير المحتمل أن يكون هناك فرصة لأحد لدخول السوق ووقف هيمنة «آي أو إس» أو حتى«أندرويد».

استبعاد المنافسينوجد التقرير أن «أبل» تستخدم سيطرتها للإطاحة بالمنافسين ومنح تطبيقاتها وخدماتها دفعة قوية، بما في ذلك تعديل نتائج البحث لمتجر التطبيقات للترويج لتطبيقاتها الخاصة.

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وبهذا الخصوص أشار التقرير إلى ميزة «سكرين تايم» التي أطلقتها «أبل» لأجهزة «آيفون» والتي تمكن الوالدين من مراقبة استخدام أطفالهم للهواتف والأجهزة اللوحية. وكيف اشتكى مطورو برامج الرقابة الأبوية بعد إصدار هذه الميزة من استبعادهم من السوق المربحة، واحتكار «أبل» لتوزيع التطبيقات لصالح «سكرين تايم».

أسباب إزالة المنافسين

يقول التقرير إن مديراً سابقاً لعملية المراجعة في «أبل» قال في مقابلة إن كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة سيجدون مسببات وذرائع لإزالة التطبيقات التي تقدم خدمات منافسة لأبل من متجرهم الخاص. دون أن يُعطي التقرير أي مثال.

الأرباح الخيالية

ركز التقرير أيضاً على نسبة «أبل» ال 30% من عمليات الشراء التي تتم داخل المتجر على هواتف آيفون. واعتبر أن الشركة أصبحت أكثر إصراراً على أن يستخدم المطورون عمليات الشراء «داخل التطبيق» لأنها تعتبر محركاً أساسياً للنمو والأرباح الكبيرة.

سرقة الأفكار تحدث التقرير أيضاً عن كيفية إصدار «أبل» غالباً لمنتجات أو ميزات مكررة يبيعها كبار صانعي التطبيقات على «آب ستور»، وهو موضوع يلاحظ أنه يحمل الاسم المستعار «شيرلوكنج» بين مبرمجي منتجات «أبل». يستشهد الموظفون الديمقراطيون في الشركة بكلام الرئيس التنفيذي السابق ستيف جوبز حين قال إن الشركة عليها أن تخجل دائماً بشأن سرقة الأفكار العظيمة، ويعتبرونه دليلاً على أن «أبل» تراقب متجر التطبيقات لنسخ أفضل الأفكار ودمجها في «آيفون».

يضيف التقرير أن النظام البيئي للأجهزة المحمولة من «أبل» قدم فوائد كبيرة لكل من المستهلكين ومطوري التطبيقات. ومع ذلك، تستخدم الشركة سيطرتها على نظام التشغيل ومتجر التطبيقات الخاص بها لإنشاء وفرض حواجز أمام المنافسة والمنافسين واستبعادهم مع تفضيل عروضها الخاصة.

في العام الماضي، واجهت «أبل» عدداً متزايداً من دعاوى مطوري التطبيقات الذين يشكون من قواعدها وعمولتها مقابل إضافتها إلى المتجر. بما في ذلك مؤخراً دعوى قضائية من «مطور الألعاب الشهير»إيبك جيمز.

وتابعت«أبل» في بيانها: «لقد أتاح متجر التطبيقات أسواقاً وخدمات ومنتجات جديدة لم يكن من الممكن تصورها قبل اثني عشر عاماً، وكان المطورون هم المستفيدون الأساسيون من هذا النظام البيئي. في العام الماضي في الولايات المتحدة وحدها، ساهم «أب ستور» ب 138مليار دولار في التجارة مع أكثر من 85% من هذا المبلغ لمطوري الطرف الثالث فقط. وتعتبر نسبة عمولة الشركة في الاتجاه السائد والمنطقي لتلك التي تفرضها متاجر التطبيقات وأسواق الألعاب الأخرى. المنافسة هي الدافع للابتكار، والابتكار هو ما يميزنا دائماً في «أبل». نحن نعمل بلا كلل لتقديم أفضل المنتجات لعملائنا، مع مراعاة السلامة والخصوصية في جوهرهم، وسنواصل القيام بذلك».