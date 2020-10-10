السندات تستقطب 26 مليار دولار مع تنامي آمال «موجة زرقاء»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بنك أوف أمريكا، الجمعة، إن صناديق السندات شهدت ثاني أكبر دخول للتدفقات الأسبوعية على الإطلاق بواقع 25.9 مليار دولار؛ إذ تواصل الأسواق الوضع في الحسبان حدوث فوز كاسح للديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تُجرى الشهر القادم، مما قد يعني المزيد من التحفيز المالي.

وقال بنك الاستثمار الأمريكي «سيتمخض عن الانتخابات حدوث موجة زرقاء في حال فوز الديمقراطيين».

وقال بنك أوف أمريكا: إن صناديق الأسهم جذبت 4.4 مليار دولار، مدفوعة في الأساس بالأسهم الأمريكية. واستقطبت صناديق السندات الحكومية والخزانة الأمريكية 3.8 مليار دولار في أكبر دخول للتدفقات في 14 أسبوعاً، في الأسبوع المنتهي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول. (رويترز)