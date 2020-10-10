جوهرة تايلاند بلا سياح



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد ستة أشهر بلا زوّار أجانب، باتت فوكيت، جوهرة تايلاند، منكوبة بشواطئها المقفرة، وفنادقها، ومتاجرها المغلقة، ويتدبّر السكان أمورهم بأنفسهم، لكن السياح غير مستعدّين للعودة عما قريب، وتتنامى المخاوف مع اقتراب موسم الذروة.

ويقرّ كونجساك كهوبونجساكورن صاحب مجمّع «فيجيت ريزورت» للفلل الفخمة الذي خفّض أسعاره بنسبة 85 % بأن «الوضع أسوأ مما كان عليه في أعقاب تسونامي 2004. والجزيرة برمّتها متأثّرة، ولا شكّ في أن تداعيات كورونا ستكون طويلة الأمد».

والتباين جليّ، ففوكيت الملقّبة بلؤلؤة بحر أندامان (الجنوب) التي تعدّ ثاني وجهة سياحية في تايلاند بعد بانكوك استقبلت أكثر من 9 ملايين زائر العام الماضي.

أما اليوم، فبات نوع نادر من السلاحف البحرية ينتشر على شواطئها المقفرة، والسواد الأعظم من فنادقها المقدّرة بنح 3 آلاف مغلق. وفي باتونج، عصب الحياة الليلية، ومركز الخدمات، لم تبقِ سوى 5 % من المتاجر أبوابها مفتوحة.

ويقول بريشاووت كيسين الذي يملك أكثر من 600 غرفة فندقية وخمسة نواد ليلية «إنها مدينة أشباح».

وكانت السياحة تدرّ 80 % من عائدات الجزيرة وتوفّر فرص عمل لأكثر من 300 ألف شخص.

وعلى مرّ الأشهر، عاد عشرات الآلاف من العاطلين عن العمل إلى مساقط رؤوسهم.

أما هؤلاء الذين آثروا البقاء، فهم يتدبّرون أمرهم بما أوتوا به من سبل. فقد قبل البعض تخفيضات شديدة في رواتبهم، في حين يصطفّ آخرون في طوابير الانتظار أمام مراكز تقديم المساعدات الغذائية، وانصرف آخرون إلى أعمال أخرى. (أ ف ب)