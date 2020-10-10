الليرة التركي تهوي مجدداً بعد رفع الفائدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفع البنك المركزي التركي الجمعة أسعار الفائدة في عملياته لمبادلة الليرة إلى 11.75% من 10.25%، مواصلاً خطوات تشديد إضافية في مواجهة ضعف الليرة بعد أن زاد على نحو مفاجئ سعر الفائدة الرئيسي الشهر الماضي.

وبعد أن رفع الفائدة في عملياته للمبادلة، صعدت الليرة إلى نحو 7.90 مقابل الدولار الأمريكي من المستوى القياسي المنخفض البالغ 7.9550 الذي سجلته في وقت سابق، ثم ما لبثت أن تراجعت العملة التركية إلى 7.9375.

وفي الشهر الماضي، رفع البنك سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس إلى 10.25%، بعد أن لجأ إلى تشديد سياسته بشكل غير مباشر لأسابيع لدعم الليرة التي تراجعت لأدنى مستوى على الإطلاق.

ودفع رفع أسعار الفائدة المتوسط المرجح لتكلفة التمويل إلى 11.56% بحلول الخميس من مستوى منخفض 7.34% في يوليو/ تموز. (رويترز)