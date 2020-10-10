شكرا لقرائتكم خبر عن طرح لـ«إيروفلوت» يستقطب صناديق روسيا والشرق الأوسط والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي، الجمعة، إنه، وصناديق سيادية كبرى من الشرق الأوسط، أصبحوا مساهمين رئيسيين في شركة الطيران الروسية «إيروفلوت» في إطار طرح ثانوي لأسهم الشركة.

وقالت «إيروفلوت» إنها ستجمع إجمالاً 80 مليار روبل (1.04 مليار دولار) من طرح جديد للأسهم، يشمل 50 ملياراً من الدولة. (رويترز)

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