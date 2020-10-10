الصين تصدر 10 ملايين يوان رقمي في أول اختبار عام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يصدر البنك المركزي الصيني عملات رقمية بقيمة عشرة ملايين يوان (1.5 مليون دولار) لـ500 مستخدم سيجري اختيارهم عشوائياً في خطوة يعتبرها البعض أول اختبار عام تُجريه البلاد لنظام الدفع الرقمي لليوان.

وتأتي حملة بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) في الوقت الذي تتسابق فيه بنوك مركزية في أنحاء العالم، لإصدار عملاتها الرقمية لتحديث أنظمة المدفوعات وكذلك درء منافسة محتملة من عملات مشفرة تُصدرها جهات خاصة.

واعتباراً من الجمعة، بمقدور أي شخص في مدينة شنتشن جنوبي الصين، التقدم بطلب للانضمام إلى البرنامج عبر أكبر أربعة بنوك في البلاد، لكن البعض فقط سيفوزون بمبلغ 200 يوان عبر قرعة بحسب الحكومة المحلية والبنوك.

ويمكن للفائزين استخدام العملة الرقمية في 3389 منفذاً للبيع بالتجزئة، من بينها محطات وقود تابعة لسينوبك، ومتاجر وولمارت، ومراكز «سي آر فانجارد» التجارية وفنادق شانجريلا.

وقال كينجي أوكامورا أكبر دبلوماسي ياباني معني بالشؤون المالية، أمس الخميس، إن الصين تسعى للفوز بميزة الريادة في مساعيها لتطوير عملة رقمية.

وشرعت مجموعة من سبعة بنوك مركزية كبرى من بينها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في تحديد الشكل الذي قد تبدو عليه العملات الرقمية، وذلك في مسعى للحاق بدور الصين الريادي والتفوق على مشاريع خاصة، على غرار عملة ليبرا المستقرة التابعة لفيسبوك.

وبحسب الحكومة المحلية، فإن حملة الهدايا الرقمية في شنتشن اختبار عادي لليوان الرقمي. (رويترز)