شكرا لقرائتكم خبر عن "تويتر" تواصل جهودها لوقف انتشار المعلومات المضللة قبيل الانتخابات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت شركة "تويتر" إنها تتخذ المزيد من الخطوات ضمن جهودها لوقف انتشار أي معلومات مضللة على منصتها للتواصل الاجتماعي، وذلك قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية.



وتستهدف الشركة الأمريكية حماية المحتوى على منصتها الخاصة بالتغريدات والتواصل الاجتماعي من أي محاولة من جهات محلية أو أجنبية للتدخل في انتخابات الرئاسة المنتظر انطلاقها في الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

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وأكدت "تويتر" أنها ستطرح المزيد من التعديلات والتغييرات في مراحل ستبدأ الأسبوع المقبل بهدف منع وجود معلومات مضللة وأخبار زائفة على منصتها قدر الإمكان.



يأتي ذك في أعقاب قيام "فيسبوك" بخطوات مشابهة في الآونة الأخيرة حيث أكدت أنها تنوي وقف أي إعلانات سياسية في الولايات المتحدة لمدة أسبوع على الأقل بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية في البلاد في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "تويتر" بنسبة 0.2% وأغلق جلسة الجمعة عند 45.9 دولار، وسجل أعلى سعر عند 46.4 دولار وأقل سعر عند 45.6 دولار.