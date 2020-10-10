شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة والداو جونز يحقق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أغسطس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الجمعة في ظل التفاؤل السائد بالأسواق حيال حزمة التحفيز المالي للاقتصاد في مواجهة فيروس كورونا.



يأتي ذلك على الرغم من أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع وقف المحادثات بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن هذه التمويلات التحفيزية للاقتصاد.



وقرر "ترامب" تأجيلها لما بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية المرتقبة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.



وفي سياق متل، أكد "ترامب" سعي إدارته لتمديد برامج المساعد المالية للمواطنين وأيضا احتمالية تقديم الدعم لشركات الطيران المتضررة من كورونا.



وكان الاحتياطي الاتحادي قد أكد في محضر اجتماعه الصادر هذا الأسبوع على وجود تعاف اقتصادي أقوى من التوقعات خلال الأشهر القليلة الماضية، لكنهم شددوا على حاجة الاقتصاد لمزيد من الدعم المالي من أجل استمرار التعافي.

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وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 1.4% أو ما يعادل 59 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 40.60 دولار للبرميل، وحقق الخام مكاسب أسبوعية بنسبة 9.6%، وسجلت أعلى سعر عند 41.4 دولار وأقل سعر عند 40.6 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.1% أو ما يعادل 49 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 42.85 دولار للبرميل، وحقق الخام مكاسب أسبوعية بنسبة 9.1%، وسجلت أعلى سعر عند 43.5 دولار وأقل سعر عند 42.8 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.6% (ما يعادل 161 نقطة) إلى 28587 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 3.3%، وبلغ أعلى مستوى عند 28676 نقطة وأقل مستوى عند 28440 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.4% (ما يعادل 159 نقطة) إلى 11580 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 4.6%، وبلغ أعلى مستوى عند 11581 نقطة وأقل مستوى عند 11476 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.9% (ما يعادل 30 نقطة) إلى 3477 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 3.8%، وبلغ أعلى مستوى عند 3482 نقطة وأقل مستوى عند 3458 نقطة.