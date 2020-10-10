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شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات جني الأرباح تقود القمح للإغلاق على انخفاض والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت عقود القمح خلال تعاملات يوم الجمعة على الرغم من انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن بعض السلع الزراعية تعرضت لعمليات جني أرباح في بورصة "شيكاغو".
وكان القمح قد سجل أعلى مستوى له في أكثر من عام بعد تحذيرات وكالات الأرصاد الجوية بشأن تهديدات الطقس لإنتاج وحصاد المحاصيل الزراعية في بعض الدول المصدرة.
كما تشير توقعات هذه الوكالات إلى تعرض بعض المناطق والولايات في الغرب والوسط بالولايات المتحدة لجفاف في الطقس على مدار الفترة من الستة إلى العشرة أيام القادمة.
يأتي ذلك على الرغم من استمرار التوقعات الإيجابية بشأن الطلب والمشتريات الصينية الكثيفة على السلع الزراعية الأمريكية.
وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 93.06 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.5 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 93.04 نقطة.
وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.5% إلى 5.93 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 6.06 دولار وأقل سعر عند 5.88 دولار.
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