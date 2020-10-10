شكرا لقرائتكم خبر عن "مايكروسوفت" تتيح خيار عمل موظفيها من منازلهم بشكل دائم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم منحت شركة البرمجيات الأمريكية "مايكرسوفت" الخيار لموظفيها من أجل العمل من منازلهم بشكل دائم، وذلك ضمن خطتها للعمل المرن أثناء وبعد الجائحة.



وذكر تقرير نشره موقع "ذي فيرج" المهتم بالشأن التكنولوجي أن هناك إرشادات داخلية اطلع عليها تتضمن خطة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا والتحديات المحيطة بها والتعايش والعمل في أطر وأشكال جديدة.



وأوضح المديرة التنفيذية لشؤون العاملين في "مايكروسوفت" "كاتلين هوجان" أن الشركة سوف تتيح خيار العمل المرن بأقصى درجة ممكنة لدعم العمالة واحتياجات الشركة بشكل متوازن وضمان ثقافة التواجد مع الأسرة.

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وفي بيان، صرح المتحدث الرسمي باسم "مايكروسوفت" بأنهم أرسلوا بعض الإرشادات والتوجيهات الداخلية للموظفين هذا الأسبوع فيما يتعلق بخيار العمل الجديد.



وأكد على أن الهدف من هذه الخيارات استمرار العمل بمرونة وبنفس الكفاءة والإنتاجية وتنفيذ الالتزامات والأهداف المخططة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "مايكروسوفت" بنسبة 2.5% وأغلق جلسة الجمعة عند 215.8 دولار، وسجل أعلى سعر خلال التداولات عند 215.8 دولار وأقل سعر عند 211.2 دولار.