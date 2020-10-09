شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب الأعمال" تعرض على مستثمرين من سنغافورة الشراكة للاستثمار فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك محمد الصاوى، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، ممثلاً عن الجمعية فى اجتماع نظمته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع مجموعة من المستثمرين من سنغافورة، خلال الأسبوع الجارى، لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، وكذلك عقد الشراكات للاستثمار بالسوق المحلى.

وفى هذا الإطار قال محمد الصاوى، إن المستثمرين من سنغافورة أبدوا خلال اللقاء اهتماماً بالاستثمار فى مصر بعدة قطاعات أبرزها البترول والغاز الطبيعى، وقطاع النقل البحرى واللوجستيات-وهم من أفضل الدول المستثمرة بهذا القطاع-وكذلك مشروعات التحول الرقمى، بالإضافة إلى الاستثمار العقارى كما ترغب شركات صغيرة ومتوسطة هناك دخول السوق المصري، مضيفا وفى المقابل عرضنا ما يشهده الاقتصاد المصرى من تحسن كبير بعد تطبيق برنامج ناجح للإصلاح الاقتصادى، بدليل ما أعلنته التقارير الدولية التى أشادت بوضع الاقتصاد المصرى وبالإجراءات التى اتخذتها الدولة لمجابهة الأزمة الحالية لفيروس كورونا، وتوقعات المؤسسات الدولية بتحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر خلال الفترات القادمة.

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وأضاف "الصاوى"، لـ"الخليج 365"، أنه عرض الوضع الاستثمارى فى مصر على الجانب السنغافورى، حيث أكد أن السوق المصرى واعد ويتميز بالعديد من المزايا التنافسية سواء حجم السوق الاستهلاكى الضخم، الذى يتجاوز 100 مليون نسمة، وكذلك الاتفاقيات التجارية العديدة، ولكنه غير سهل الدخول به، وهو ما يستلزم عقد شراكات محلية على المستثمرين الأجانب لتسهيل دخولهم السوق المحلي، مقترحاً على الجانب السنغافورى اختيار القطاعات التى يرغب الاستثمار بها فى مصر، وبعدها تنظيم لقاء مع الشركات أعضاء جمعية شباب الأعمال لبحث عقد اتفاقيات شراكة.

فى سياق متصل، أكد محمد الصاوي، أن هناك إجراءات عديدة اتخذت لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، ولكنها غير كافية حيث مازال يواجه الاستثمار بمصر عدة عقبات تختلف حسب القطاعات.

وبحسب آخر تصريحات لسفير سنغافورة فى مصر دومينيك جوه، فأن إجمالى حجم الاستثمارات السنغافورية فى مصر 500 مليون دولار حالياً؛ بينما سجل حجم التبادل التجارى بين البلدين العام الماضى مليار دولار، وتتركز منتجات الصادرات والواردات بصفة رئيسية فى المنتجات الاستهلاكية والزراعية.