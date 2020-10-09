شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع بأكثر من 5% وتسجل مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط انخفاض واسع النطاق للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن التفاؤل في الأسواق حيال التحفيز المالي في أمريكا.



وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" كشف في وقت سابق هذا الأسبوع عن قرار بوقف محادثات زعماء الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي بشأن حزمة التحفيز المالية الثانية لدعم الاقتصاد في مواجهة كورونا، وقرر تأجيلها لما بعد انتخابات الرئاسة المقبلة.

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لكن "ترامب" أكد على ضرورة تمديد المساعدات المالية للأمريكيين وتقديم الدعم لشركات الطيران المتضررة من فيروس "كورونا".



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:49بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 93.06 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.5 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 93.04 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 5.2% او ما يعادل 1.23 دولار وأغلقت عند 25.108 دولار للأوقية، وحقق المعدن مكاسب أسبوعية بنسبة 4.5%، وبلغ أعلى سعر عند 25.275 دولار وأقل سعر عند 23.965 دولار.