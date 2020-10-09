شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يرتفع رغم صدور بيانات اقتصادية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين الياباني خلال تعاملات اليوم الجمعة أمام أغلب العملات الرئيسية لا سيما الدولار الأمريكي، وذلك على الرغم من صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.



وسادت حالة من التفاؤل الحذر في الأسواق بشأن إمكانية تمرير حزمة مالية ثانية في الولايات المتحدة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد الأكبر في العالم.



يأتي ذلك رغم قرار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بوقف مفاوضات زعماء الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونجرس حول الحزمة المالية المذكورة وتأجيلها لما بعد انتخابات الرئاسة المقبلة.

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وكشفت بيانات اقتصادية في اليابان عن أن متوسط الدخل انخف الشهر الماضي بنسبة 1.3% بأعلى من توقعات أشارت لانخفاض نسبته 1.2%، وذبك بعد انخفاض في القراءة السابقة بنسبة 1.5%.



وعلاوة على ذلك، هبط إنفاق الأسر في ثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم بنسبة 6.9% خلال سبتمبر/أيلول بما تجاوز توقعات بانخفاض نسبته 6.6%.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 20:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 105.6، وسجل أعلى سعر عند 106.05 في حين سجل أقل سعر عند 105.5.