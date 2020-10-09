شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب سجل أعلى مستوى في 3 أسابيع محققاً مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط انخفاض واسع النطاق للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وتحول الأنظار نحو احتمالات إقرار حزمة تحفيز مالي ثانية في الولايات المتحدة.



واستعابت الأسواق ما أعلنه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في وقت سابق هذا الأسبوع بوقف محادثات زعماء الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي بشأن حزمة التحفيز المالية الثانية لدعم الاقتصاد، وقرر تأجيلها لما بعد انتخابات الرئاسة المقبلة.

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لكن "ترامب" أكد على ضرورة تمديد المساعدات المالية للأمريكيين وتقديم الدعم لشركات الطيران المتضررة من فيروس "كورونا".



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 93.06 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.5 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 93.04 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسبمبر/كانون الأول بنسبة 1.6% أو ما يعادل 31.10 دولار إلى 1926.20 دولار للاوقية، وهو أعل مستوى في ثلاثة أسابيع، وحقق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنسبة 1%، كما بلغ أعلى سعر اليوم عند 1935.8 دولار في حين سجل أقل سعر عند 1898 دولارا.