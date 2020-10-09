الاقتصاد

الدولار الأمريكي ينخفض وسط تفاؤل بشأن حزمة التحفيز المالي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي ينخفض وسط تفاؤل بشأن حزمة التحفيز المالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الجمعة في ظل التفاؤل السائد بالأسواق بشأن حزمة التحفيز المالي رغم قرار الرئيس "دونالد ترامب" في وقت سابق هذا الأسبوع.


كان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع وقف محادثات زعماء الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي بشأن حزمة التحفيز المالية الثانية لمواجهة تداعيات ، وقرر تأجيلها لما بعد انتخابات الرئاسة المقبلة.

Advertisements


هذا، وقد أكد "ترامب" أن إدارته تسعى لتمديد برنامج المساعدات المالية للأمريكيين وإمكانية تقديم الدعم لشركات الطيران التي تضررت بشكل كبير من الجائحة.


ومن جانبه، ذكر رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" في ملتقى اقتصادي هذا الأسبوع بأنه من الضروري استمرار دعم الكونجرس للاقتصاد في مواجهة كورونا.


وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 93.06 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.5 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 93.04 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأمريكي ينخفض وسط تفاؤل بشأن حزمة التحفيز المالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا