شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي ينخفض وسط تفاؤل بشأن حزمة التحفيز المالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الجمعة في ظل التفاؤل السائد بالأسواق بشأن حزمة التحفيز المالي رغم قرار الرئيس "دونالد ترامب" في وقت سابق هذا الأسبوع.



كان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع وقف محادثات زعماء الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي بشأن حزمة التحفيز المالية الثانية لمواجهة تداعيات كورونا، وقرر تأجيلها لما بعد انتخابات الرئاسة المقبلة.

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هذا، وقد أكد "ترامب" أن إدارته تسعى لتمديد برنامج المساعدات المالية للأمريكيين وإمكانية تقديم الدعم لشركات الطيران التي تضررت بشكل كبير من الجائحة.



ومن جانبه، ذكر رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" في ملتقى اقتصادي هذا الأسبوع بأنه من الضروري استمرار دعم الكونجرس للاقتصاد في مواجهة كورونا.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 93.06 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.5 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 93.04 نقطة.