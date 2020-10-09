شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تستقر قرب أعلى مستوى في أكثر من عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الصويا على نحو سلبي في ختام تعاملات يوم الخميس قرب أعلى مستوى لها منذ مارس/آذار عام 2018، وذلك بالتزامن مع استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



يأتي ذلك بعد بيانات صادرة من وزارة الزراعة الأمريكية بأن المكسيك والصين حجزتا مشتريات ضخمة من الصويا المزروعة في الولايات المتحدة.



وأوضحت الوزارة في بيان بأن جهات تصدير أمريكية خاصة باعت 374 ألف طن من الصويا للصين وما يقرب من 152.4 ألف طن من السلعة الزراعية للمكسيك وأيضا 132 ألف طن لجهات غير معلومة.

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وبناء على هذه البيانات، فإنها أكبر صفقات شراء للصويا الأمريكية منذ الثامن من سبتمبر/أيلول الماضي.



وفي سياق منفصل، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:18 بتوقيت جرينتش عند 93.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.7 نقطة وأقل مستوى عند 93.5 نقطة.



وفي ختام التعاملات، استقرت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر/تشرين الثاني عند 10.05 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 10.06 دولار وأقل سعر عند 10.04 دولار.