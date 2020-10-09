البنوك تضخ 400 مليون درهم في الأسهم خلال أغسطس

ارتفع إجمالي أصول البنوك في الدولة على أساس شهري بنسبة 0.7% ليصل إلى 3.22 تريليون درهم في نهاية أغسطس/ آب 2020 مقابل 3.2 تريليون في نهاية يوليو/ تموز، وجاء هذا الارتفاع بحسب نشرة التطورات الرئيسية في المؤشرات البنكية التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي يوم الخميس 8 أكتوبر/ تشرين الأول، نتيجة لزيادة بنسبة 5.1% في إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي، وزيادة بنسبة 1% في إجمالي استثمارات البنوك، و0.5% في الأصول الأخرى.

الجدير بالذكر أن الأصول الإجمالية للقطاع نمت بنحو 8% على أساس سنوي، مقابل 2.98 تريليون درهم في أغسطس 2019، ووصل النمو منذ بداية العام إلى 4.6%.

وخلال شهر أغسطس 2020 أسهمت البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية بنسبة 81.2% و18.8% في إجمالي الأصول البنكية على التوالي، بينما شكلت البنوك الوطنية 87.3% والبنوك الأجنبية 12,7% من إجمالي الأصول البنكية. وجاء الارتفاع في إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي نتيجة لارتفاع بنسبة 9.1% في الحسابات الجارية للبنوك في المصرف المركزي والإيداعات لليلة واحدة، وتعزى هذه الزيادة إلى التسهيلات المقدمة من المصرف للبنوك التقليدية للإيداعات لليلة واحدة اعتباراً من يوليو/ تموز 2020. وارتفاع بنسبة 7.5% في شهادات الإيداع التي تحتفظ بها البنوك، مقابل انخفاض بنسبة 3.8% في إجمالي الاحتياطي الإلزامي للبنوك عند مستوى أقل من مستويات ما قبل إبريل/ نيسان، بسبب تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع تحت الطلب من 14% إلى 7%، حسب خطة الدعم الاقتصادي المستهدفة للبنوك من قبل المصرف المركزي.



2.4 %نمو إجمالي الائتمان



وبحسب التقرير وصل نمو إجمالي الائتمان من بنوك الدولة إلى نحو 2.4% في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، لكنه استقر دون نمو يذكر (نمو بنحو 0.02%) في شهر أغسطس/ آب 2020، ليبلغ 1.8 تريليون درهم في نهاية أغسطس الماضي، مقابل 1.76 تريليون درهم في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2019. ليبلغ بذلك إجمالي الائتمان الذي ضخته البنوك في الاقتصاد خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري نحو 42.7 مليار درهم، ووصل نمو الائتمان على أساس سنوي، أي مقابل أغسطس 2019 إلى 5.5%.

ونما الائتمان الحكومي بنحو 1.3% على أساس شهري في أغسطس إلى 255.9 مليار درهم، لكنه ظل متراجعاً بنحو 0.6% مقابل مستوياته في ديسمبر 2019. وعلى الرغم من تراجع الائتمان المصرفي في القطاع العام (الشركات التي تملك الحكومة حصة 50% أو أكثر منها) بنحو 0.6% في أغسطس، إلا أنه سجل ارتفاعاً بنحو 15.9% منذ بداية العام، ليصل إلى 214.7 مليار درهم.

وتراجع الائتمان المصرفي للقطاع الخاص بنحو 0.4% على أساس شهري في أغطس الماضي، وتراجع بالنسبة نفسها منذ بداية العام ليصل إلى 1.13 تريليون درهم. وبحسب بيانات المركزي، وصل التراجع في الائتمان الممنوح للقطاع التجاري والصناعي إلى 0.7% على أساس شهري، لكنه ارتفع 0.2% منذ بداية العام إلى 803.6 مليار درهم مقابل 802.2 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

ونمت القروض الشخصية في أغسطس بنحو 0.3%، لكنها بقيت متراجعة بنسبة 1.8% مقابل مستوياتها في نهاية العام الماضي. وبلغت قيمة القروض الشخصية مع نهاية أغسطس الماضي 326.4 مليار درهم، مقابل 325.3 مليار درهم في نهاية يوليو 2020، (أو ما يعادل 1.1 مليار درهم قروض شخصية جديدة في شهر أغسطس).

ونما الائتمان لغير المقيمين بنحو 1.6% على أساس شهري و10.5% منذ بداية العام إلى 183.5 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي.



الودائع الحكومية



ارتفعت القيمة الإجمالية للودائع المصرفية بنحو 0.6% على أساس شهري و1.5% منذ بداية العام إلى 1.9 تريليون درهم في نهاية أغسطس الماضي. وأظهرت بيانات «المركزي» أن قيمة الودائع الحكومية تراجعت بنحو 0.9% على أساس شهري، وبنحو 6.9% منذ بداية العام إلى 280.5 مليار درهم. ونمت الودائع من القطاع العام بنحو 1.9% على أساس شهري، و13.8% منذ بداية العام إلى 279.1 مليار درهم.

وارتفعت ودائع القطاع الخاص بمعدل 1.4% على أساس شهري، و4.6% منذ بداية العام إلى 1.106 تريليون درهم في نهاية أغسطس، ما يعكس ميلاً أعلى للادخار نتيجة تبعات الجائحة.

وتراجعت ودائع غير المقيمين بنحو 3.6% على أساس شهري، و14.2% منذ بداية العام إلى 190 مليار درهم.

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36.5 مليار درهم استثمارات البنوك



نمت الاستثمارات الإجمالية لبنوك الدولة بنحو 1% في أغسطس و9.1% منذ بداية العام إلى 435.5 مليار درهم، مقابل 431.1 مليار في يوليو، و399 مليار درهم في نهاية العام الماضي، أي أن البنوك ضخت استثمارات إجمالية وصلت إلى 36.5 مليار درهم منذ بداية العام. وارتفع استثمارها في سندات الدين بنحو 2.3% على أساس شهري، و12.5% منذ بداية العام إلى 276.8 مليار درهم (بزيادة 30.7 مليار درهم في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري).

ورفعت البنوك استثماراتها في الأسهم بنسبة 4.7%، وبإضافة 400 مليون درهم في شهر أغسطس، لكن استثماراتها في الأسهم بقيت منخفضة رغم ذلك وبنحو 17.6% منذ بداية العام، وبنسبة 12.7% على أساس سنوي. وبلغت القيمة الإجمالية لاستثمارات القطاع المصرفي في الأسهم نحو 8.9 مليار درهم في نهاية أغسطس، مقابل 8.5 مليار في يوليو 2020، و10.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

وتراجع استثمار البنوك في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 2.2% على أساس شهري، لكنها بقيت مرتفعة بنحو 1.3% من بداية العام، لتصل إلى 100.4 مليار درهم.



البنوك ترفع مخصصاتها 12.7%



من جهة أخرى، ارتفع رأس المال والاحتياطيات للبنوك بنحو 0.8% على أساس شهري، لكنها بقيت متراجعة بنسبة 0.7% منذ بداية العام لتبلغ 390.3 مليار درهم. وارتفعت مخصصات البنوك في أغسطس بنحو 1.4% على أساس شهري، وبمعدل 12.7% منذ بداية العام لتصل إلى 149.2 مليار درهم (110 منها مخصصات خاصة وفوائد معلقة و29.2 مليار مخصصات عامة)، مقابل 147.1 مليار درهم في يوليو/ تموز، ونحو 132.4 مليار درهم.

ولفت المركزي إلى أن نسبة الإقراض إلى الموارد المستقرة انخفضت بنسبة 1.5% لتقف عند 79.5% ما يعكس نمو أسرع في الودائع والموارد المستقرة الأخرى مقارنة بنمو الإقراض.



زادت 1.1% في أغسطس رغم تبعات «كورونا»

السيولة الكلّية ترتفع 4.6% إلى 1.8 تريليون درهم



ارتفعت السيولة الكلية في الإمارات، (عرض النقد ن3)، بنحو 1.1% على أساس شهري في أغسطس/ آب إلى 1.8 تريليون درهم مقابل 1.78 تريليون في يوليو/ تموز، وبذلك تكون السيولة نمت بنحو 4.6% منذ بداية العام، مقابل 1.72 تريليون درهم في نهاية العام الماضي.

وبحسب المسح النقدي لمصرف الإمارات المركزي لشهر أغسطس ارتفع عرض النقد ( ن1) بنسبة 1.3 %، من 559.4 مليار درهم في نهاية شهر يوليو 2020، إلى 566.9 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس 2020 وقد جاء هذا نتيجة لارتفاع بنسبة 1.8% في الودائع النقدية (83.3 % من عرض النقد ن1)، على الرغم من انخفاض بنسبة 0.8% في النقد المتداول خارج البنوك (16.7 % من ن1).

وارتفع عرض النقد (ن2) بنسبة 1.4 %، من 1492.1 مليار درهم في نهاية شهر يوليو 2020 إلى 1513.5 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس 2020، ويعزى ذلك إلى ارتفاع عرض النقد (ن1) وارتفاع بنسبة 1.5% وبمقدار 13.9 مليار درهم في الودائع شبه النقدية (62.5 % من ن2). كما ارتفع عرض النقد (ن3) بنسبة 1.1 %، من 1777.8 مليار درهم في نهاية شهر يوليو 2020، إلى 1797.1 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس 2020. وقد ارتفع (ن3) بسبب ارتفاع عرض النقد (ن1) و(ن2)، على الرغم من انخفاض بنسبة 0.7 % وبمقدار 2.1 مليار درهم في الودائع الحكومية لدى البنوك التجارية والمصرف المركزي (15.8% من (ن3).

وفي المجمل، خلال شهر يوليو 2020، ارتفع عرض النقد (ن1) و(ن2) و(ن3) بنسبة 1.3% و1.4% و1.1% على التوالي.

وخلال شهر أغسطس 2020، سجلت القاعدة النقدية توسعاً بنسبة 2.9%، نتيجة ارتفاع بنسبة 9.1 % في الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، (19.4 % من القاعدة النقدية)، وارتفاع بنسبة 7.5 % في شهادات الإيداع المحتفظ بها لدى البنوك (37.6 % من القاعدة النقدية)، على الرغم من انخفاض بنسبة 2.7 % في النقد المصدر (26.1% من القاعدة النقدية)، وانخفاض بنسبة 3.8 % في الاحتياطيات الإلزامية للبنوك (16.9% من القاعدة النقدية).

وخلال الفترة من نهاية شهر يوليو 2020، وحتى نهاية شهر أغسطس 2020، انخفض المضاعف النقدي لعرض النقد ل(ن1)، و(ن2)، و(ن3)، من 1.38 إلى 1.36، ومن 3.68 إلى 3.63، ومن 4.39 إلى 4.31، على التوالي.

ويشير الانخفاض في المضاعف النقدي ل(ن1)، و(ن2)، و(ن3) إلى نمو أسرع في المجاميع النقدية ل(ن1)، و(ن2)، و(ن3)، مقارنة بالتوسع الأكبر للقاعدة النقدية.