الإمـارات وسـويسـرا تناقشـان تعزيز العلاقات والشراكات الاستراتيجية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

اجتمع عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، مؤخراً، مع أولي ماورر وزير المالية السويسري، وذلك عبر تقنيات الاتصال المرئي، بهدف مناقشة سبل تعزيز العلاقات والشراكات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

حضر الاجتماع يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية، إضافة إلى دانييلا ستوفل ديلبريت وزير دولة للشؤون المالية الاقتصادية في وزارة المالية السويسرية، وكريستوف شيللنج رئيس قسم الشؤون الضريبية الدولية في أمانة الدولة للمسائل المالية الدولية في وزارة المالية السويسرية. وخلال الاجتماع أشاد الطاير بعمق ومتانة العلاقات الثنائية التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسويسرا، مؤكداً ضرورة مواصلة الحوار بين البلدين الصديقين لتعزيز أطر التعاون وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية. وقال: «تتطلع الإمارات وسويسرا إلى تعزيز علاقتهما الاستراتيجية والاستفادة من منصة مجموعة العشرين، وروابط التعاون الثنائي المتينة التي تربط البلدين الصديقين».

وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك أهمها التحديات الضريبية الناشئة عن الاقتصاد الرقمي، ضمن مشروع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمجموعة العشرين حيال المحورين 1 و2 للسياسات الضريبية الدولية، ومكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، إضافة إلى برنامج الشمول المالي في ما يتعلق بالمدفوعات عبر الحدود والتحويلات المالية والعملات الرقمية، وتجارب البلدين نحو مشاركتهما ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين (G20) لهذا العام كدول ضيوف من خارج مجموعة العشرين.

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات ستستمر في المشاركة في برنامج الشراكة العالمية للشمول المالي (GPFI) لمجموعة العشرين للسنوات الثلاث المقبلة، بصفتها عضواً من خارج مجموعة العشرين.