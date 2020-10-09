الأسهم تغلق الأسبوع الترقب على تباين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

سيطرت حالة عدم اليقين على أداء الأسهم المحلية في التعاملات الأسبوعية، بانتظار إشارة شراء جديدة مع اقتراب موعد النتائج الفصلية للشركات، حيث ظلت التحركات عموماً في إطار عرضي، وانحسر خلالها الشراء على عدد محدود جداً من الأسهم.

ونجح مؤشر سوق أبوظبي في الإغلاق على ارتفاع أسبوعي 0.46% بينما هبط مؤشر سوق دبي المالي 2.3% عند مستوى 2214.32 نقطة.

واجتذبت الأسهم سيولة أسبوعية بقيمة 2.2 مليار درهم، منها 1.48 مليار درهم في أبوظبي، و732.25 مليون درهم في دبي.

وشهد سهم «أغذية» تحركاً إيجابياً، وتزعم ارتفاعات الأسواق في أسبوع بنسبة 21.85% مغلقاً عند 4.35 درهم، علماً بأن السيولة التي استقطبها بلغت 17.6 مليون درهم فقط من خلال التداول على 4.4 مليون سهم.

وتراجع «دبي الإسلامي» 2.08% أسبوع، بينما استقر «الإمارات دبي الوطني» من دون تغيير، وانخفض «إعمار العقارية» 6.03% و«الاتحاد العقارية» 10.96% و«إعمار مولز» 2.7%، و«داماك» 3.18% و«إعمار للتطوير» 4.18% و«ديار» 2.81%.

وتراجع «دبي للاستثمار» 2.61% و«سوق دبي المالي» 4.03% و«شعاع» 7.79%، بينما نزل «العربية» 3.54% و«الخليج للملاحة» 8.86%.

وفي أبوظبي، ارتفع «اتصالات» 1.68% في أسبوع بينما زاد «الدار» 0.5% كما ارتفع «العالمية القابضة» 1.04% و«الواحة» 4.62% في مقابل تراجع «إشراق» 1.33%.

وسجل انخفاض أسبوعي ل «أبوظبي التجاري» 0.53% و«أبوظبي الإسلامي» 1.42% بينما ارتفع «أبوظبي الأول» 0.18%.

وتراجع «دانة غاز» 0.7% و«أدنوك للتوزيع» 3.69% في مقابل ارتفاع «طاقة» 2.9%.