«فيرجن هايبرلوب» تعتمد فيرجينيا الغربية موقعاً رئيسياً لتقنيتها

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” كشفت «فيرجن هايبرلوب» المدعومة من «موانئ دبي العالمية»، أن «مركز اعتماد تقنية الهايبرلوب» (HCC) سيكون مقره في ولاية فيرجينيا الغربية بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويقدم هذا المركز فرصة للشركات والحكومات والهيئات المنظمة والجامعات من جميع أنحاء العالم، لإقامة شراكات عالمية تغطي جميع عناصر تقنية النقل الجديدة هذه. وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق، عقد شراكة مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في أبوظبي لدعم تطوير تقنية الهايبرلوب والنقل المستدام، من خلال أبحاث الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

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