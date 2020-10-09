الأسهم خضراء في جلسة نهاية الأسبوع بدعم «البنوك» و«اتصالات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

قادت الأسهم القيادية وخاصة البنوك والاتصالات، مؤشرات أسواق المال إلى الإغلاق في المنطقة الخضراء في آخر جلسات الأسبوع، في جلسة أخرى تقيدت فيها حركة العديد من الأسهم، بينما ظلت الضغوط تطارد العديد من أسهم العقار.

واجتذبت الأسهم سيولة بلغت 435.8 مليون درهم منها 321.8 مليون درهم في أبوظبي، و114 مليون درهم في دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 220.38 مليون سهم، توزعت بواقع 135.2 مليون في دبي، و85.12 مليون في أبوظبي، من خلال 4443 صفقة.

سوق دبي

وصعد مؤشر سوق دبي المالي على نحو طفيف بنسبة 0.07% إلى مستوى 2214.32 نقطة، بفعل ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم العقار والبنوك والاستثمار.

وارتفع قطاع العقار 0.12%، بفعل ارتفاع وحيد ل«إعمار مولز» بنسبة 2.13%، في وقت استقر فيه «إعمار العقارية»، وانخفض «داماك» 0.34%، و«الاتحاد العقارية» 1.52%، و«إعمار للتطوير» 1.72%.

وارتفع قطاع البنوك 0.28%، مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 1.2%، على الرغم من نزول «الإمارات دبي الوطني» 0.47%. وصعد قطاع الاستثمار 0.66% بعد صعود «دبي للاستثمار» 0.9%، و«سوق دبي المالي» 0.25%، على وقع انخفاض «شعاع» 0.68%.

وعلى العكس تراجع قطاع النقل 1.01%، بعد تراجع «أرامكس» 2.56%، و«الخليج للملاحة» 4.07%، في مقابل ارتفاع «العربية للطيران» 1.87%.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.4% عند مستوى 4512.51 نقطة، بفعل ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاتصالات والاستثمار. وارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.47% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.54%، و«أبوظبي التجاري» 0.72%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.24%.

وزاد قطاع الاتصالات بنسبة 0.24% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما صعد قطاع العقار 1.04%، مع صعود «الدار» 1%، و«رأس الخيمة العقارية» 1.58%، وزاد أيضاً قطاع الاستثمار 0.43%، مع ارتفاع «الواحة كابيتال» 2%، و«إشراق» 1.02%، و«العالمية القابضة» 0.21%.

وعلى العكس، انخفض قطاع الطاقة 0.5% مع انخفاض «أدنوك للتوزيع» 2.87%، في مقابل ارتفاع «طاقة» 0.71%، و«دانة غاز» 1.14%.

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توجه السيولة

وتصدر «إعمار العقارية» تداولات سوق دبي بقيمة 25.8 مليون درهم، مغلقاً عند 2.65 درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة قدرها 14.7 مليون درهم ليغلق عند 10.5 درهم، ثم «الإثمار القابضة» بتداولات بلغت 14.2 مليون درهم، وأغلق عند 0.286 درهم.

وفي سوق أبوظبي، ظلت الزعامة دائماً ل«أبوظبي الأول» ب 81.6 مليون درهم، مغلقاً عند 11.16 درهم، تلاه «الدار» بنحو 61.1 مليون درهم وأقفل عند 2.02 درهم، ثم «العالمية القابضة» بتداولات بلغت 57.4 مليون درهم، وأغلق عند 38.7 درهم.

وسجل سهم «أغذية» أكبر ارتفاع في سوق أبوظبي بنسبة 8.48%، عند مستوى 4.35 درهم، فيما كان «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.95% عند 14.22 درهم.

وفي سوق دبي سجل «السلام القابضة» أكبر ارتفاع بنسبة 2.67% إلى 0.346 درهم، فيما كان «الإثمار» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.98% إلى مستوى 0.286 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 14.81 مليون درهم محصلة شراء، منها 1.38 مليون درهم محصلة شراء العرب، و780 ألف درهم فقط محصلة شراء الخليجيين، و12.66 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 14.81 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء أيضاً بصافي استثمار بلغ 63.91 مليون درهم محصلة شراء، منها 920 ألف درهم محصلة شراء العرب، و6 ملايين درهم محصلة شراء الخليجيين، و56.98 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 63.9 مليون درهم محصلة بيع.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم شركات «أبوظبي التجاري» و«الإثمار» و«أبوظبي الإسلامي» و«اتصالات»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «إعمار العقارية» و«أبوظبي الأول» و«أدنوك».

المؤسسات

وأغلقت المحافظ الاستثمارية على تباين مع توجهها نحو الشراء في سوق أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 23.5 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل في سوق دبي، بصافي استثمار بلغ 15.5 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار بلغ 15.5 مليون درهم محصلة شراء، في حين اتجهوا نحو التسييل في سوق أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 23.5 مليون درهم محصلة بيع.