بيلوسي ترفض خطة مستقلة لدعم لقطاع الطيران



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، أنها لن تدعم خطة خاصة بدعم قطاع الطيران الأميركي في حال لم يتم التوصل مع البيت الأبيض والجمهوريين في الكونجرس إلى خطة إنعاش اقتصادي أوسع.

وصرحت زعيمة الأغلبية الديموقراطية في مجلس النواب، بعد تقلب موقف الرئيس دونالد ترامب حول الموضوع، «اسمحوا لي أن أكون شديدة الوضوح: كنت منفتحة جدا على دعم قانون مستقل يخص الشركات الجوية، أو (أن يكون ذلك) في إطار قانون أوسع. لكن لا قانون مستقل دون قانون أوسع».

وأضافت بيلوسي في مؤتمر صحافي «قلنا ذلك للبيت الأبيض. نحن نتفاوض. نريد مواصلة الحوار. أحرزنا تقدما» حول خطة دعم محتملة «ونريد أن نعرف ردهم».

يوجد انقسام عميق بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي قبل أقل من أربعة أسابيع فاصلة عن الانتخابات الرئاسية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، ويبدو احتمال التوصل إلى اتفاق يفضي إلى تعافي الاقتصاد الأميركي من الأضرار التي سببها وباء كوفيد-19 موضع شكّ.

عقب أسابيع من النقاشات بين البيت الأبيض ونانسي بيلوسي، قام ترامب الذي يتقدم عليه غريمه جو بايدن في استطلاعات الرأي بإنهاء المفاوضات حول خطة دعم اقتصادي الثلاثاء.

لكن الرئيس الأميركي عاد وأكد، الخميس، وجود «فرص قوية» للوصول إلى اتفاق مع الديموقراطيين.

ومن الضروري التوصل إلى اتفاق بين الحزبين حتى يقر الكونجرس خطة المساعدة، نظرا لسيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ.

وأضافت بيلوسي في تصريحاتها أن «الصحة على المحك». وأضافت «لذلك فلنتبنى مقاربة جديّة للتغلب على الفيروس، وليس مقاربة هزيلة» في إشارة إلى الخطة الأضيق نطاقا التي اقترحها الجمهوريون.

وأكد مدير مكتب الرئيس مارك ميدوز الأربعاء أن الحكومة الفدرالية مستعدة لضخّ 1.6 تريليون دولار.

وتريد نانسي بيلوسي خطة دعم اقتصادي أوسع تشمل مساعدات للأسر والشركات والسلطات المحلية ولأجهزة عامة متنوعة. وتقدر تكلفة هذه الخطة بـ2.2 تريليون دولار على الأقل.

(أ ف ب)