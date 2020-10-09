الوزارات اليابانية تطلب ميزانية بتريليون دولار لـ 2021



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طلبت الوزارات والوكالات الحكومية اليابانية 105.41 تريليون ين (واحد تريليون دولار) في ميزانية الحساب العام لليابان للسنة المالية 2021 التي تبدأ في أبريل/ نيسان المقبل حسب بيانات من وزارة المالية في طوكيو.

والمبالغ المطلوبة لا تشمل خطط الإنفاق لمواصلة مكافحة وباء فيروس كورونا التي من المتوقع أن تبلغ بضعة تريليونات ين. وقد انكمش اقتصاد اليابان بنسبة 28.1% في ربع إبريل - يونيو بسبب التداعيات الاقتصادية لجانحة كورونا.

وتحسنت معنويات الشركات والأعمال في اليابان في شهر سبتمبر/ أيلول لكن وتيرة الانتعاش اختلفت حسب القطاع، وفقاً لتقرير عن مركز المعلومات تيكوكو.وأفاد بأن مؤشر انتشار معنويات الأعمال ارتفع 1.9 نقطة عن الشهر السابق إلى 31.6 نقطة. وساهم في التحسن زيادة مشاريع الأشغال العامة وعدد المسافرين خلال عطلة نهاية الأسبوع وزيادة الاستثمار في رأس المال.

وشهد قطاع الزراعة والغابات وصيد الأسماك انخفاضاً في معنويات الأعمال، مع قطاعات سلع النسيج والأثاث في قطاع التجزئة.

وتوقع التقرير استقرار معنويات الأعمال، وأن تؤدي زيادة الإنتاج واستثمارات رأس المال بعد عودة النشاط الاقتصادي في أعقاب رفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا إلى رفع المعنويات. ولكن دعا التقرير إلى إيلاء اهتمام وثيق لحالة العدوى في اليابان ووتيرة تعافي الاقتصاد العالمي. (وام)