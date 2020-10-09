شكرا لقرائتكم خبر عن «أوبك» تتوقع بلوغ ذروة للطلب على النفط أواخر العقد القادم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت «أوبك» الخميس، إن الطلب العالمي على النفط سيبلغ الذروة في أواخر العقد القادم، وقد يبدأ في التراجع بحلول ذلك الوقت، في تحول كبير لمنظمة المنتجين تعكس التأثير المستمر لأزمة فيروس كورونا على الاقتصاد وعادات المستهلكين.
ويأتي التنبؤ الصادر عن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الوارد في توقعات النفط العالمي 2020 للمنظمة، في ظل تنامي عدد من التوقعات الأخرى بأن الجائحة ربما تمثل نقطة تحول لذروة الطلب على النفط.
وقالت «أوبك» إن استخدام النفط سيرتفع إلى 107.2 مليون برميل يومياً في 2030 من 90.7 مليون برميل يومياً في 2020، بانخفاض 1.1 مليون برميل يومياً عن توقعاتها لعام 2030 الصادرة العام الماضي، وبما يقل عشرة ملايين برميل يومياً عن توقعها في عام 2007 للطلب في 2030. (رويترز)
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