شكرا لقرائتكم خبر عن إضراب في قطاع النفط النرويجي يؤثر على 966 ألف برميل يومياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال اتحاد النفط والغاز النرويجي الخميس إن التوقف الراهن في الإنتاج بسبب الإضراب المستمر في قطاع النفط والغاز سيزيد إلى 966 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا بحلول 14 أكتوبر/ تشرين الأول ما لم يتم التوصل لحل للأزمة في الوقت الحالي. (رويترز)

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