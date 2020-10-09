بنك إنجلترا مستعد لاستخدام أدوات السياسة للحد من تأثير «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال أندرو بايلي محافظ بنك إنجلترا المركزي الخميس إن المخاطر التي تواجه الاقتصاد البريطاني «معظمها نزولية» مضيفاً أن البنك المركزي مستعد لاستخدام أدوات سياسته للحد من تأثير الموجة الثانية من جائحة كوفيد-19.

وأضاف خلال مؤتمر مصرفي للاتحاد الأوروبي «يتعين أن نستخدم السياسة بفعالية وحزم، وفعلنا ذلك بالفعل».

وخفض البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة إلى مستوى قياسي عند 0.1% في بدء الأزمة وأعلن عن مشتريات إضافية من السندات الحكومية بقيمة 300 مليار استرليني. كما يدرس ما إن كان ينبغي أن يخفض سعر الفائدة إلى أقل من الصفر.

وقال بايلي «لم تفرغ جعبتنا من الأسلحة بأي حال، أعني بالنسبة لأدوات سياستنا وسنستخدم هذه الأسلحة على نحو ملائم ومتناسب وقوي في التعامل مع موجة ثانية وثالثة عندما نرى أن ذلك ضروري»، وصعد الإسترليني إلى أعلى مستوى خلال الخميس مقابل الدولار واليورو بعد هذه التصريحات.

(رويترز)