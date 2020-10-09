زيادة صادرات ألمانيا في أغسطس تعزز آمال انتعاش اقتصادي قوي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زادت الصادرات الألمانية للشهر الرابع على التوالي وبأكثر من المتوقع في أغسطس/ آب مما عزز الآمال بشأن انتعاش قوي لأكبر اقتصاد أوروبي في الربع الثالث بعد صدمة جائحة كورونا في وقت سابق من العام.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية زادت 2.4% على أساس شهري بعد زيادة 4.7% في يوليو/ تموز. وارتفعت الواردات 5.8% بعد زيادتها 1.1% في الشهر السابق. وأضاف أن الفائض التجاري تقلص إلى 15.7 مليار يورو (18.5 مليار دولار).

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم زيادة الصادرات والواردات 1.4% لكل منهما فيما توقعوا أن يسجل الفائض التجاري 18.2 مليار يورو.

وعلى أساس سنوي، قال مكتب الإحصاءات إن الصادرات إلى الصين انخفضت 1.1% فحسب في أغسطس/ آب، في حين تأثرت الصادرات إلى الولايات المتحدة على نحو خاص بفعل جائحة كورونا لتنخفض 21.1% وتراجعت الصادرات إلى بريطانيا 7.3%.

وانكمش الاقتصاد الألماني 9.7% في الربع الثاني من العام مع انهيار إنفاق الأسر واستثمارات الشركات والتجارة في ذروة الجائحة.

وكشفت البيانات الرسمية المعلنة يوم الثلاثاء أن الطلبيات على السلع المصنوعة في ألمانيا زادت 4.5% في أغسطس/ آب وهو ما يفوق المتوقع.

وأدى تخفيف إجراءات العزل العام مصحوباً بنسق غير مسبوق من حزم الإنقاذ والتحفيز إلى تعافٍ قوي في الربع الثالث، لكن ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا يسبب مخاوف من أن النشاط قد يتباطأ مجدداً.

وقال وزير الاقتصاد بيتر ألتماير يوم الاثنين إنه يجب على ألمانيا تجنب إغلاق آخر للأنشطة الصناعية.

ويتوقع معهد إيفو نمو الإنتاج 6.6% في الربع الثالث، على أن يتباطأ إلى 2.8% في الربع الأخير من العام.

(رويترز)