النفط يرتفع مع دخول «دلتا» خليج المكسيك في أمريكا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط الخميس، إذ أخلى عاملون في قطاع النفط منصات في خليج المكسيك بالولايات المتحدة قبل الإعصار دلتا، بيد أن مخاوف الطلب على الوقود استمرت بفعل تبدد احتمالات إبرام اتفاق تحفيز أمريكي وبعد زيادة في مخزونات الخام الأمريكية.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتاً أو ما يعادل 0.68% إلى 40.22 دولار للبرميل، بعد أن نزلت 1.8% الأربعاء، وزادت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتاً أو ما يعادل 0.74% إلى 42.30 دولار للبرميل بعد أن انخفضت 1.6% أمس الأربعاء.

ومع توقعات بأن تزيد شدة الإعصار دلتا إلى عاصفة من الفئة الثالثة مع رياح تصل سرعتها إلى 193 كيلومتراً في الساعة، قام منتجو النفط مثل شيفرون بإخلاء 183 منشأة بحرية وأوقفوا إنتاج 1.5 مليون برميل يومياً من النفط.

وينتج خليج المكسيك 1.65 مليون برميل يومياً في يوليو/تموز بحسب الحكومة الأمريكية. وتضررت المنطقة، التي تشكل 17% من إنتاج الخام الأمريكي، جراء عدد من العواصف على مدى الأشهر القليلة الفائتة، والتي أثرت كل منها سلباً في إنتاج النفط لفترة وجيزة.

كما تلقت الأسعار الدعم من تعطل محتمل للإنتاج في بحر الشمال بأوروبا بسبب إضراب عمالي في النرويج.

وعلى جانب الطلب، تبددت الآمال في ارتفاع آخر للطلب الأمريكي على الوقود إذ أكد مسؤولون في البيت الأبيض أمس الأربعاء، أن مفاوضات التحفيز متوقفة بعد يوم من تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات بشأن حزمة واسعة النطاق للتخفيف من تداعيات كورونا.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي لتبلغ أدنى مستوياتها منذ نوفمبر/تشرين الثاني، كما تراجعت مخزونات نواتج التقطير. لكن إمدادات النفط الخام زادت 501 ألف برميل إذ ارتفع الإنتاج والواردات.

(رويترز)