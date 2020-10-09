ارتفاع أسعار سلّة الغذاء العالمي 5% في سبتمبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) الخميس إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت لرابع شهر على التوالي في سبتمبر/ أيلول مدفوعة بزيادات قوية في أسعار الحبوب والزيوت النباتية. كما سجل مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 97.9 نقطة في الشهر الماضي مقارنة مع مستوى المعدل نزولاً عند 95.9 نقطة في أغسطس/ آب (96.1 نقطة قبل التعديل).

وذكرت المنظمة التي تتخذ من روما مقراً في بيان، أن محاصيل الحبوب في أنحاء العالم تظل متجهة صوب تحقيق معدل سنوي قياسي في 2020 على الرغم من تعديلها على نحو طفيف لتوقعات سابقة. وزاد مؤشر أسعار الحبوب للمنظمة في سبتمبر/أيلول 5.1 في المئة على أساس شهري و13.6 في المئة على أساس سنوي. وانخفض متوسط أسعار السكر 2.6 في المئة مقارنة بأغسطس/آب مما يعكس توقعات بفائض إنتاج عالمي للموسم الجديد 2020-2021.

وعدلت «فاو» توقعاتها بالخفض لموسم الحبوب للعام الحالي بمقدار 2.5 مليون طن مما يعكس توقعات أقل بشأن الإنتاج العالمي من الحبوب الخشنة. لكن على الرغم من هذا الخفض، لا تزال المنظمة تتوقع حصاداً قياسياً هذا العام يبلغ 2.762 مليار طن بزيادة 2.1% على أساس سنوي. (رويترز)