7.6 % نمو صادرات الإمارات من الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الثاني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حافظت دولة الإمارات على مستوى صادراتها من الغاز الطبيعي المسال عند 1.4 مليون طن خلال الربع الثاني من العام 2020 بنمو نسبته 7.6% مقارنة مع الربع ذاته من العام 2019، وذلك بحسب أحدث التقارير عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول«أوابك» خصص لاستعراض التطورات التي شهدها القطاع منذ بداية العام الجاري.

وباتت الإمارات لاعباً رئيسياً في سوق الغاز العالمي بشكل عام خاصة بعد الاكتشافات الضخمة التي أعلنت عنها في الآونة الأخيرة، مما سيعزز من ريادتها في القطاع خلال المرحلة القادمة وفقاً لما تجمع عليه العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة. وأصبحت صناعة الغاز الطبيعي المسال تكتسب زخماً متزايداً عاماً بعد عام في ظل تسارع الدول الغنية بالغاز نحو تنفيذ مشاريع للإنتاج والتصدير إلى مختلف الأسواق العالمية وسط النمو المطرد للطلب على هذه السلعة الاستراتيجية.

وتفصيلاً فقد أظهرت الإحصائيات الصادرة عن «أوابك»، أن صادرات دولة الإمارات من الغاز الطبيعي المسال شكلت نحو 1.6% من إجمالي الصادرات العالمية من الغاز خلال الربع الثاني من العام 2020. أما على مستوى حصة الإمارات من إجمالي صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الثاني من العام الجاري فقد بلغت نحو 5.5% وفقاً للإحصائيات الصادرة عن «أوابك».

يشار إلى أن تجارة الغاز الطبيعي المسال شهدت نمواً على أساس سنوي بنسبة 6% خلال النصف الأول من العام 2020 وذلك برغم التباطؤ الذي شهدته غالبية القطاعات الاقتصادية نتيجة جائحة «كوفيد 19». (وام)