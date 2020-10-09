شكرا لقرائتكم خبر عن القيمة السوقية لـ"تسلا" تقترب مجددا من 400 مليار دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تعاملات يوم الخميس على نحو طفيف، لكن القيمة السوقية للشركة تقترب من تجاوز مستوى 400 مليار دولار مرة أخرى.



ولا تزال "تسلا" أكبر شركة لصناعة السيارات على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية.



ومن المنتظر إعلان الشركة الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية يوم الأربعاء الموافق الحادي والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الجاري عن نتائج أعمالها المالية الفصلية عن الربع السنوي الثالث.

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وتشير التوقعات إلى استمرار الأداء الإيجابي لـ"تسلا" على الرغم من أزمة فيروس كورونا التي تؤثر سلبا على المبيعات والإنتاج.



وكشف محللون في توقعاتهم بأن "تسلا" ستحقق أرباحا معدلة بنحو 54 سنتا لكل سهم ومبيعات بحوالي 8.2 مليار دولار خلال الربع السنوي الثالث.



كانت "تسلا" قد فاجأت المستثمرين في يوليو/تموز الماضي بتحقيق أرباح ومبيعات أفضل من التوقعات في الربع السنوي الثاني.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "تسلا" بنسبة 0.1% إلى 425.9 دولار، وسجل أعلى سعر عند 439 دولارا وأقل سعر عند 425.3 دولار، وتقدر القيمة السوقية للشركة بحوالي 397 مليار دولار.