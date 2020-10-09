شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع مع استمرار التفاؤل بشأن التحفيز المالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الخميس مدعومة بأداء قطاعي الطاقة والتكنولوجيا، وذلك في ظل استمرار التفاؤل بشأن التحفيز المالي الأمريكي لمواجهة تداعيات كورونا.



كانت بيانات قد أظهرت اليوم انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 840 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 820 ألفاً.



وسجلت الموازنة الحكومية الأمريكية عجزا بنحو 3.1 تريليون دولار خلال العام المالي 2020 المنتهي بنهاية سبتمبر/أيلول.



ومن الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قرر وقف المحادثات بين زعماء الكونجرس حول حزمة التحفيز المالي الثانية لدعم الأسر والشركات والاقتصاد في مواجهة كورونا، وقرر تأجيلها لما بعد الانتخابات الرئاسية.



وذكر "ترامب" أمس بأن إدارته تسعى لتمديد الدعم المالي للأسر في الولايات المتحدة واحتمالية دعم شركات الطيران في مواجهة أزمة فيروس "كورونا".

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وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 3.1% أو ما يعادل 1.24 دولار وأغلقت جلسة نيويورك عند 41.19 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 41.3 دولار وأقل سعر عند 39.7 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 3.2% أو ما يعادل 1.35 دولار وأغلقت جلسة لندن عند 43.34 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 43.4 دولار وأقل سعر عند 41.8 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.4% (ما يعادل 122 نقطة) إلى 28425 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 28459 نقطة وأقل مستوى عند 28265 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 56 نقطة) إلى 11421 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 11448 نقطة وأقل مستوى عند 11384 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.8% (ما يعادل 27 نقطة) إلى 3447 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3447 نقطة وأقل مستوى عند 3428 نقطة.