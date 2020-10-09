شكرا لقرائتكم خبر عن "جيلياد ساينسيز" تتفق على بيع نصف مليون جرعة من "ريمديسيفير" لأوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "جيلياد ساينسيز" يوم الخميس أنها اتفقت على توريد أوروبا ما يصل إلى 500 ألف جرعة من عقار "ريمديسيفير" الذي يسهم في علاج فيروس كورونا.



يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه القارة العجوز لدعم مخزونها من العقاقير المضادة لفيروس كورونا بالتزامن مع ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس.



وسوف يغطي الاتفاق بين المفوضية الأوروبية وشركة "جيلياد" إمكانية توفير هذا العقار الهام على مدار الستة أشهر المقبلة لثالح 36 دولة تشمل الـ27 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى تسع دول أخرى خارجها.

Advertisements



وتشمل هذه الدول التسع المملكة المتحدة وألبانيا وأيسلندا والنرويج وصربيا والبوسنة وأيضا "كوسوفو".



وأوضحت الشركة الأمريكية "جيلياد" أنها سوف تبدأ تلقي طلبيات عقا "ريميدسيفير" بداية من الثاني عشر من أكتوبر/تشرين الأول.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "جيلياد ساينسيز" بنسبة 0.7% وأغلق جلسة الخميس عند 63.3 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 64 دولارا في حين سجل أقل سعر عند 63 دولارا.