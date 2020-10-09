شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تمحو مكاسبها وتغلق على تراجع طفيف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الفضة على نحو طفيف في ختام تعاملات يوم الخميس متخلية عن المكاسب التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة.



وكشفت بيانات بيانات اليوم عن انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 840 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 820 ألفاً.



وسجلت الموازنة الحكومية الأمريكية عجزا بنحو 3.1 تريليون دولار خلال العام المالي 2020 المنتهي بنهاية سبتمبر/أيلول.

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واستعابت الأسواق ما صرح به الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بشأن تمديد الدعم المالي للأسر في الولايات المتحدة واحتمالية دعم شركات الطيران في مواجهة أزمة فيروس "كورونا".



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:02 بتوقيت جرينتش عند 93.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.7 نقطة وأقل مستوى عند 93.5 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.1% أو بسنتين اثنين إلى 23.876 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 24.355 دولار وأقل سعر عند 23.775 دولار.