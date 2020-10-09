شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع بعد تصريحات "بيلي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم الخميس عقب تصريحات رئيس بنك إنجلترا "أندرو بيلي".



أعرب "بيلي" عن قناعته بضرورة توصل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى صفقة تجارية تحول دون خروج غير مرن للندن من التكتل الموحد.



كما يرى "بيلي" أن التكهن بموجة ثانية من حالات وإصابات بفيروس كورونا لن يكون مدمرا للاقتصاد البريطاني على غرار الموجة الأولى.

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وأكد "بيلي" أن التوصل إلى اتفاق تجاري سوف يكون في صالح الطرفين معربا عن دهشته حيال رغبة الاتحاد الأوروبي تقييد حركة مواطنيه وعمل استثمارات وأنشطة تجارية.



وردا على ذلك، أكد "بيلي" على أن الاقتصاد البريطاني منفتح على جميع اقتصادات العالم، وهذا مع اقتراب انتهاء الفترة الانتقالية بنهاية العام الجاري لمرحلة ما بعد تنفيذ "بريكست" في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 21:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1.2934، وسجل أعلى سعر عند 1.2971 في حين سجل أقل سعر عند 1.2892.