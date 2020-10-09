شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق مرتفعاً لكنه أدنى 1900 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس بالتزامن مع استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن تلقي المعدن النفيس دعما من صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



هذا، وقد أظهرت بيانات اليوم انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 840 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 820 ألفاً.

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وعلاوة على ذلك، سجلت الموازنة الحكومية الأمريكية عجزا بنحو 3.1 تريليون دولار خلال العام المالي 2020 المنتهي بنهاية سبتمبر/أيلول.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش عند 93.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.7 نقطة وأقل مستوى عند 93.5 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.2% أو ما يعادل 4.30 دولار إلى 1895.10 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1905.3 دولار في حين سجل أقل سعر عند 1885.3 دولار.