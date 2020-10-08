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شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأمريكي بعد استيعاب تصريحات "ترامب" والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الأمريكي على نحو سلبي أمام أغلب العملات الرئيسية عقب استيعاب تصريحات الرئيس "دونالد ترامب" وأيضاً بيانات اقتصادية دون التوقعات.
وأعلن الرئيس "ترامب" هذا الأسبوع وقف محادثات الجمهوريين والديمقراطيين بالكونجرس بشأن حزمة التحفيز المالي الثانية لمواجهة تداعيات كورونا على الاقتصاد، وقرر تأجيلها لما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وتفاءلت الأسواق بتغريدات "ترامب" على "تويتر" التي أكد خلالها بأنه يسعى لتمديد برنامج حجمه 25 مليار دولار لتقديم مساعدات مالية للأمريكيين لدعمهم في مواجهة كورونا، كما تحدث أيضا عن تقديم الدعم اللازم لشركات الطيران.
وكشفت بيانات بيانات اليوم عن انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 840 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 820 ألفاً.
وسجلت الموازنة الحكومية الأمريكية عجزا بنحو 3.1 تريليون دولار خلال العام المالي 2020 المنتهي بنهاية سبتمبر/أيلول.
وعلى صعيد التعاملات، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:14 بتوقيت جرينتش عند 93.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.7 نقطة وأقل مستوى عند 93.5 نقطة.
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