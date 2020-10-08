شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تغلق على تراجع طفيف وعيار 21 يسجل 823 جنيهًا للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب بالتعاملات المسائية اليوم الخميس في مصر بقيمة جنيه واحد ليسجل الذهب 823 جنيهًا للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر، وذلك بعد تراجع أوقية الذهب إلى 1886 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم..

عيار 18 سجل 705 جنيهات

عيار 21 سجل 823 جنيها

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عيار 24 سجل 940 جنيهًا

الجنيه الذهب 6584 جنيهًا

أوقية الذهب 1886 دولارًا

وكان مجلس الذهب العالمي، كشف عن أن البنوك المركزية باعت في أغسطس ذهبا أكثر مما اشترت لتنهي عامًا ونصف العام من الزيادة الشهرية في مشتريات الذهب ما ساهم في توقف الصعود السريع لسعر المعدن الأصفر، وارتفع الذهب من فوق 1500 دولار بقليل في بداية 2019 إلى مستوى قياسي عند 2072.50 دولار في أوائل اغسطس ثم نزل لحوالي 1900 دولار، ودفع المستثمرون في أوروبا وأمريكا الشمالية الأسعار للصعود وجمعوا الذهب على أمل أن يحتفظ بقيمته خلال أزمة كورونا

وأضاف مجلس الذهب إن البنوك المركزية، تحوز إجمالا 35 ألف طن من الذهب بقيمة حوالي تريليوني دولار، باعت 12.3 طن أكثر مما اشترت في أغسطس.واشترت البنوك المركزية 656 طنا من الذهب في 2018 وهو أعلى رقم في نصف قرن. وبلغت المشتريات في العام الماضي 650 طنا.