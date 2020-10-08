شكرا لقرائتكم خبر عن نقابية النصر للأسمدة ترفض لائحة شركات قطاع الأعمال الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عدد من اللجان النقابية لشركات قطاع الأعمال العام ، رفضها للائحة الموارد البشرية الجديدة، التى أرسلتها وزارة قطاع الأعمال العام للشركات للنظر فيها تمهيدا لصياغتها وإقرارها .

وتتضمن اللائحة الجديدة العديد من النقاط الخاصة برواتب وأرباح وبدلات ومكافآت العاملين بالشركات وتحديد أسس لصرفها، مع اتخاذ تدابير لترشيد الانفاق فى الشركات .

وأعربت نقابة العاملين بشركة النصر للأسمدة فى بيان لها اليوم، عن رفضها للائحة لمخالفتها مواد الدستور والقانون، واللذان يكفلان الحفاظ على مكتسبات العاملين وحقوقهم المشروعة والحفاظ على العلاقة المتوازنة بين المالك والعامل فى الشركات .

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وأوضحت النقابة وغيرها من النقابات التابعة للنقابة العامة الكيماويات عن مخالفة اللائحة لعدد من مواد القانون منها المادة رقم 5 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والمتعلقة بالحفاظ على حقوق العاملين .

كما أن اللائحة تؤدي إلي انتقاص حقوق العاملين فى الشركات، مما يحول دون تطويرها بالشكل الأمثل .

يشار إلى أن لائحة العاملين فى قطاع الأعمال العام ما تزال محل نقاش ومن المنتظر الاتفاق على بنودها الفترة المقبلة .