شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: النفط يحقق مزيد من المكاسب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط مزيد من الميل الصاعد ليتجاوز حاجز 41.00، مما يدعم فرص مواصلة الارتفاع خلال الجلسات القادمة، ليتحول المسار اللحظي نحو الارتفاع ويتجه السعر نحو زيارة محتملة لمناطق 43.05، مع الإشارة إلى أن التماسك فوق 40.00 سيبقي على الاتجاه الصاعد المقترح فعالاً.

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