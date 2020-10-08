شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعزز مكاسبه مدعوماً بإضراب في النرويج وإعصار في أمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس وسط مخاوف بشأن المعروض بعد إضراب العمال في النرويج بالإضافة إلى الإعصار "دلتا" الذي يضرب سواحل خليج المكسيك.



ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قولها إن عمال أكبر حقل نفطي في النرويج – التي تعد أكبر منتج للخام غربي أوروبا – قد أضربوا عن العمل مما يؤثر سلبا على إنتاج البلاد مع الأخذ في الاعتبار أن القدرة الإنتاجية اليومية للحقل تناهز 470 ألف برميل.

Advertisements



من ناحية أخرى، حذرت وكالات الأرصاد الجوية الأمريكية من شدة الإعصار "دلتا" الذي يضرب سواحل خليج المكسيك مما أثر سلبياً على أكثر من 80% من إنتاج النفط و49% من إنتاج الغاز الطبيعي في هذه المنطقة أمس الأربعاء.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بحلول الساعة 18:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.4% إلى 41.3 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 41.3 دولار وأقل سعر عند 39.7 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 3.4% إلى 43.4 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 43.4 دولار وأقل سعر عند 41.8 دولار.