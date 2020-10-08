شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس في انتظار صدور بيانات التوظيف في البلاد غدا.



وتلقت العملة الكندية دعما من انتعاش أسعار النفط الذي يعد سلعة رئيسية لصادرات وإيرادات موازنة البلاد.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بحلول الساعة 18:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.2% إلى 41.2 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 41.2 دولار وأقل سعر عند 39.7 دولار.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 3.3% إلى 43.3 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 43.4 دولار وأقل سعر عند 41.8 دولار.



ومن المنتظر غدا الجمعة صدور تقرير الوظائف الشهري في كندا وسط توقعات بإضافة الاقتصاد 150 ألف وظيفة خلال سبتمبر/أيلول وانخفاض معدل البطالة إلى 9.8%.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 18:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.7573، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7576 في حين سجل أقل سعر عند 0.7533.