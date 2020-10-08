شكرا لقرائتكم خبر عن النفط قرب ذروة أسبوعين مع اقتراب إعصار "دلتا" من خليج المكسيك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، مقتربة من ملامسة أعلى مستوى فى أسبوعين ، بعد توقف نحو 90% من إنتاج النفط البحري فى خليج المكسيك ، مع اقتراب إعصار دلتا من ضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة ، وطغي ذلك على تأثير التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ، والذي أظهر ارتفاع مخزونات الخام التجارية ،وتسارع إنتاج النفط الأمريكي لأعلى مستوى فى نحو شهرين تقريبا.

ارتفع الخام الأمريكي قرابة 1.5% إلى مستوي 40.59$ ، من مستوى الافتتاح عند 40.01$، وسجل أدنى مستوي عند 39.78$ ،وصعد خام برنت بأكثر من 1.4% إلى مستوي 42.72$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 42.12$ ، وسجل أدنى مستوي عند 41.88$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأربعاء ارتفاعا بنسبة 0.6% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وسجلت فى اليوم السابق أعلى مستوى فى أسبوعين عند 40.83$ للبرميل ، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5% ،وسجلت يوم الثلاثاء مستوي 42.82$ الأعلى منذ 21 أيلول/سبتمبر الماضي.

اقترب إعصار "دلتا" بقوة من ضرب منطقة خليج المكسيك قرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة ، مع توقعات بأن تزيد شدة الإعصار إلى عاصفة من الفئة الثالثة ورياح تصل سرعتها إلى 193 كيلو متر فى الساعة.

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ولتفادي الأضرار البالغة، أخلت شركات الطاقة نحو 183 منشأة بحرية، والتي تضخ إنتاج بنحو 1.5 مليون برميل يوميا بما يعادل 90% من إنتاج المنطقة بالكامل.

ويبلغ إنتاج خليج المكسيك 1.65 مليون برميل يوميا وفقا لبيانات رسمية عن الحكومة الأمريكية ، بما يعادل 17% من إنتاج الخام فى الولايات المتحدة.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة بحوالي 0.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 2 تشرين الأول/أكتوبر، فى أول زيادة أسبوعية فى غضون شهر تقريبا ،على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بنحو 1.2 مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد ارتفع الأسبوع الماضي بنحو 300 ألف برميل ،ليرتفع إجمالي الإنتاج إلى 11 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 31 تموز/يوليو الماضي.