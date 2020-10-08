شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يرتفع لليوم الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، وسط معنويات إيجابية تسيطر على أسواق المال ، وتركيز المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، بعد إقرار بعض الإنفاق المالي فى الولايات المتحدة لمواجهة الأضرار الناجمة عن فيروس كورونا.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.1781$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1756 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1751$.

على صعيد تعاملات الأمس ،حققت العملة الأوروبية الموحدة ارتفاعا بنسبة 0.2% مقابل العملة الأمريكية ، فى ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفضل تحسن المعنويات بالأسواق.

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انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا التراجع بفعل تباطؤ الطلب على الدولار كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على أسواق المال العالمية ،وتركيز المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر المرتفعة.

تعاذ تلك المعنويات إلى إقرار بعض الإنفاق المالي فى الولايات المتحدة ،لمواجهة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ،بعد تأجيل المحادثات السياسية حول برنامج الإغاثة الجديد لما بعد الانتخابات الرئاسة الأمريكية.