شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 08-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ميلاً صاعداً طفيفاً ليقترب من مستوى 0.7190، وطالما أن السعر دون هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، حيث إن اختراقه سيدفع السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، بينما يتواجد الهدف الرئيسي المتوقع للموجة الهابطة المقترحة عند 0.6964.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7050 والمقاومة 0.7190

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط