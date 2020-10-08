شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 08-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية الآن ليختبر المقاومة المحورية 43.00، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن اختراق هذا المستوى سيوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويدفع السعر لتحقيق مكاسب جديدة تصل إلى 46.43، بينما التماسك دونه مطلوب لاستمرار الاتجاه الهابط الذي تبدأ أهدافه بكسر 41.55 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 40.00 كمحطة رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.50 والمقاومة 43.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط