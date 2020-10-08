شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 08-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بإيجابية ملحوظة الآن ليبتعد عن مستوى 40.00، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة، مما يجعلنا نفضل التوقف على الحياد إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة للمستوى المذكور، حيث إن الثبات فوقه سيقود السعر لزيارة مستويات 41.70 ثم 43.05 كمحطات إيجابية رئيسية، بينما التداول دونه من جديد سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط الذي تبدأ أهدافه عند 37.45 وتمتد إلى 36.10.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.40 والمقاومة 41.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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