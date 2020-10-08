شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 08-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات إيجابية ليتخطى مستوى 24.00 ويحاول الثبات فوقه، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد الاختراق سيوقف السيناريو السلبي المقترح صباحاً ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع على المدى اللحظي لزيارة مستويات 24.50 ثم 25.06 قبل أي محاولة سلبية جديدة، بينما يحتاج السعر للتداول دون 23.60 مجدداً لتعزيز فرص الاندفاع نحو 22.13 الذي يمثّل الهدف الرئيسي للموجة الهابطة المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.00 والمقاومة 24.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط