شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 08-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الذهب اختباراً جديداً للمتوسط المتحرك 50، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يستمر بفقدان العزم الإيجابي، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1860.80، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة يتطلب الثبات دون مستويات 1901.80 والأهم دون 1915.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1860.00 والمقاومة 1900.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط