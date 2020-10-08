شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 08-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بإيجابية ملحوظة ليختبر المقاومة المحورية 1.2965، والتي تمثّل عامل الحماية الأول لاستمرار سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يتطلب الثبات دون المستوى المذكور والأهم دون 1.3000، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يصل إلى 1.2705.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2840 والمقاومة 1.3000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط